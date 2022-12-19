Новий рік і Різдво: Скільки днів українці відпочиватимуть у січні 2023

У січні 2023 року в Україні не буде додаткових вихідних: святкування Нового року та Різдва припадають на вихідні, але перенесення днів відпочинку на робочі дні буде скасовано через воєнний стан, повідомляє Новое время.

Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня, до завершення воєнного стану в Україні скасовано всі вихідні на державні свята або перенесення вихідних на будні дні.

1 січня, коли світ відзначає прихід Нового року, є офіційним вихідним в Україні. У 2022 році цей день припадає на неділю, і наступний понеділок мав би бути вихідним — однак 2 січня 2023 року буде робочим днем через скасування перенесень свят.

7 січня, коли частина східних православних церков (зокрема ПЦУ) відзначає Різдво Христове (за юліанським календарем), так само припадає на вихідний — суботу. Однак понеділок, 9 січня, з тієї ж причини буде робочим.

Отже, в січні 2023 року в Україні буде 22 дні робочих дні і 9 вихідних: