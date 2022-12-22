Гуменюк: У військ РФ залишилося близько 200 іранських дронів з останньої партії

У росіян залишилося близько 200 безпілотників з останньої партії, яку Іран передав Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

Вона уточнила, що Іран передав окупантам близько 250 дронів та росіяни «не дуже їх економлять».

"На даний момент ми підрахували, що залишилося їх близько 200" , - заявила вона.

Гуменюк додала, що росіяни розуміють, що ЗСУ вже успішно збивають іранські дрони.

Також, за її словами, окупанти намагаються знаходити місця запуску безпілотників цього типу далі від зон вогневого контролю ЗСУ.

17 грудня у розвідці повідомили, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів-камікадзе.

У ніч із 18 на 19 грудня РФ масовано атакувала іранськими дронами Київ та область. За даними Повітряних сил, українські захисники збили 30 із 35 іранських безпілотників.