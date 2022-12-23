Чи отримуватимуть переселенці допомогу у 2023 році: відповідь Верещук

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Наступного року внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу від держави, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє повідомлення Мінреінтеграції.

"З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено" , - заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Вона наголосила, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан. Оскільки допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та безстрокова.

Відповідно до порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати його припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватись усім внутрішнім переселенцям, без винятку, наголосили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська благодійна організація HIAS виплатить допомогу мешканцям Київської та Харківської областей, які постраждали від війни. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.