У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Бахмута станом на 24 грудня
За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень, росіяни втратили понад 90 осіб вбитими і 100 – пораненими, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби ворог наносив 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, [сталося] більше 28 боєзіткнень.
Ворог втратив більше 90 людей вбитими й більше 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку".
Череватий наголосив, що ворог в районі Бахмута, несучи постійні втрати, не може прорвати українську оборону.
Водночас він повідомив, що в районі Авдіївки та Вугледара "фактично така сама інтенсивність боїв".
"Це другий за напругою напрямок нашого українського Донбасу, де ворог, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися і також системно несе втрати і не здатен це зробити", - зазначив Череватий.
22 грудня Череватий наголосив, що в Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху й не прорвали українську оборону.