У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Бахмута станом на 24 грудня

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень, росіяни втратили понад 90 осіб вбитими і 100 – пораненими, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби ворог наносив 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, [сталося] більше 28 боєзіткнень.

Ворог втратив більше 90 людей вбитими й більше 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку".

Череватий наголосив, що ворог в районі Бахмута, несучи постійні втрати, не може прорвати українську оборону.

Водночас він повідомив, що в районі Авдіївки та Вугледара "фактично така сама інтенсивність боїв".

"Це другий за напругою напрямок нашого українського Донбасу, де ворог, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися і також системно несе втрати і не здатен це зробити" , - зазначив Череватий.

22 грудня Череватий наголосив, що в Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху й не прорвали українську оборону.