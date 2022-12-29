Мер: З Бахмута та прилеглих селищ евакуювали майже 90% населення

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У Донецькій області, у Бахмутській громаді, під обстрілами залишаються жити 8,7 тисячі людей, евакуювалися понад 70 тисяч — майже 90%, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Бахмутської громади Олексій Рева.

Він зазначив, що незважаючи на складну ситуацію, евакуація продовжується.

"Незважаючи на складну ситуацію, евакуація жителів із Бахмуту триває. Майже 90% мешканців Бахмутської громади, а це понад 70 тисяч осіб, уже переїхали до безпечніших регіонів або тимчасово залишили територію України. Залишаються в громаді та живуть під постійним обстрілом 8700 бахмутян" , — написав мер.

Він вкотре закликав людей евакуюватися та нагадав, що відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з 2 січня обов'язкову евакуацію буде перенаправлено з Тернопільської на Черкащину. Там людям нададуть безкоштовне житло у комунальних закладах та гуманітарну допомогу.

29 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак окупаційних військ РФ.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Кремлівський режим вже понад півроку намагається взяти місто. ЗС РФ кидають на це величезні сили, незважаючи на жодні втрати, проте домогтися вирішального успіху їм досі не вдалося.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, захоплення Бахмута має для російських окупантів символічне значення.