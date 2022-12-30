ОВА: ЗСУ звільнили селище Новоселівське у Луганській області

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Українські сили звільнили селище Новоселівське у Луганській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА у Facebook.

Зазначається, що український населений пункт звільняли штурмові групи за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї окремої механізованої бригади.

"Під час штурму ворог був вибитий з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія на окремих ділянках фронту поступово просувається.

29 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що за тиждень Сили оборони України просунулися на 2,5 кілометра у напрямку міста Кремінна Луганської області.

За даними NYT, останнім часом на цьому напрямі спостерігаються суттєві успіхи ЗСУ, які можуть призвести до деокупації Кремінної та взяття під контроль основних доріг, що ведуть на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.