У Миколаєві та Запоріжжі унаслідок ударів РФ пошкоджені житлові будинки

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Запоріжжі та Миколаєві внаслідок російських ударів у суботу, 31 грудня, пошкоджені житлові будинки. В останньому місті є поранені.﻿, повідомляє Новое время.

Про це повідимили мер Миколаєві Олександр Сєнкевич та заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами Сєнкевича внаслідок «прильотів» в одному з районів міста виникла пожежа. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про шістьох поранених: трьох ушпиталили, трьом надали меддопомогу на місці. Дані про постраждалих у Запоріжжі уточнюють.

У суботу, 31 грудня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляють про роботу ППО. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Солом’янському семеро постраждавших, одна людина загинула. Вибухи також пролунали в Голосіївському та Печерському районах. Унаслідок обстрілу Хмельниччини поранено щонайменше четверо цивільних.