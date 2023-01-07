В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми України

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Споживання електроенергії в Україні станом на 11:00 суботи, 7 січня, нижче, ніж учора, навіть попри суттєве зниження температури. Проте аварійні відключення можливі, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Укренерго.

Там пояснили, що протягом дня прогнозують зростання рівня споживання через посилення похолодання. Для того, щоб створити баланс в енергосистемі, до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00.

"Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються" , — наголосили в Укренерго.

Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак Росії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, російські окупанти пошкодили близько 50% української енергосистеми. Для відновлення складних та масштабних пошкоджень на об'єктах генерації та магістральних мереж потрібні значні ресурси та час.