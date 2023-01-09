Міноборони: Окупанти розпочали новий потужний штурм Соледара

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 9 січня, повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар та відступу російські окупанти перегрупувалися, поповнили втрати і розпочали потужний штурм, повідомляє Новое время.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм" , — написала вона в Telegram.

За словами заступниці міністра, окупанти використовують велику кількість штурмових груп із «найкращих резервів вагнерівців». Ворог масово застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, обстрілюючи навіть власних бійців, і наступає «буквально по трупах своїх солдатів», додала Маляр.

"Наші захисники мужньо захищають кожен метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини" , — наголосила вона.

Напередодні Соледар відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він побував на позиціях захисників України, які виконують бойові завдання в районі Бахмута і Соледара, та обговорив ситуацію на цих ділянках фронту з командирами підрозділів.

Згадавши про візит Сирського в Соледар, президент Володимир Зеленський увечері 8 січня розповів, що командування Сил оборони ухвалило рішення посилити цю ділянку фронту, перекинувши туди додаткові сили і засоби для утримання позицій та посилення вогню по окупантах.

Соледар, розташований приблизно за 13 км на північний схід від Бахмута — ще одне місто на сході України, яке російська армія перетворює на руїни у спробі захопити населений пункт. До лютневого вторгнення РФ тут жили близько 11 тис. людей, вшестеро менше, ніж у самому Бахмуті. З перших днів повномасштабної війни місто опинилося під постійними російськими обстрілами. Звідси виїхала більшість мешканців, ще в квітні зупинило роботу головне підприємство Соледара — завод Артемсіль, найбільший виробник солі в Європі.