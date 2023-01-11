WSJ: США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості РФ

Чиновники Міністерства фінансів США цього тижня завітали у Європу, щоб обговорити цінові обмеження щодо російської нафтової промисловості, які набудуть чинності наступного місяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

США та їхні союзники готують наступний пакет санкцій проти російської нафтової промисловості з метою обмеження продажних цін на російський експорт нафтопродуктів. Деякі спостерігачі за ринком запевняють, що це може призвести до скорочення світових постачань.

Видання зазначає, що на зустрічах по всій Європі цього тижня представники міністерства фінансів обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого. Санкції встановлять дві межі цін на російські нафтопродукти: за словами людей, знайомих із планами, експортує вартість таких товарів, як дизельне паливо, а іншою - товари з низькою вартістю, такі як мазут.

Санкції на продукти нафтопереробки можуть мати серйозніші економічні наслідки, тим більше, що вони набудуть чинності того ж дня, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки. Спостерігачі за ринком та деякі західні офіційні особи очікують, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт нафтопродуктів, що може чинити тиск на світові ціни.

"Обмеження цін на нафту: це було неприємною вправою, але не такою вже складною. Але для нафтопродуктів це набагато більша проблема" , - сказала науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Митрова.

Як і у разі обмеження цін на російську нафту, нові санкції щодо нафтопродуктів будуть застосовуватись до західних компаній, які фінансують, страхують чи перевозять морські вантажі російської продукції. Підприємства, що базуються у G7 та Австралії, будуть оштрафовані за торгівлю нафтопродуктів РФ за цінами, які будуть вищими за встановлену межу.

Нагадаємо, що стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.

У Кремлі "не помітили" стелі на російську нафту, попри обвал цін.

Уряд Індія уважно стежить за можливими додатковими санкціями Євросоюзу щодо російської нафти.