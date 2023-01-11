В "Укренерго" розповіли про можливість повного блекауту в Україні

Повний блекаут це більш теоретичний ніж реальний сценарій для України, проте проблеми з енергетикою цілком можливі та в разі повторних російських обстрілів українці можуть повернутись до режиму листопада-грудня 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави "Укренерго" Володимира Кудрицького на телемарафоні.

"Я вважаю сценарій блекауту більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому" , - сказав Кудрицький.

Він розповів, що в "Укренерго" розглядають песимістичний сценарій ситуації з енергетикою в Україні, проте це залежить від декількох чинників.

"Що стосується песимістичного сценарію, то його, напевно, потрібно сформулювати таким чином: будуть продовжуватися обстріли і якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми відновлюємо, то це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації, яких ми зараз докладаємо" , - пояснив глава "Укренерго".

Він розповів, що в такій ситуації будуть діяти планові відключення, а в періоди похолодання додатково можуть вводити й аварійні. За його словами, якщо росіяни знову здійснять обстріл енергооб'єктів України, то перерви в енергопостачанні можуть бути триваліші.

"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада-грудня 2022 року. Ми точно переживемо цю зиму. Він не смертельний, він некомфортний" , - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, днями на тлі холодів в Україні зросло споживання електроенергії. "Укренерго" попередило про загрозу аварійних відключень.