Подоляк прокоментував зниження Суровікіна та заміну його на Герасимова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у середу, 11 січня, прокоментував призначення начальника генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем об'єднаного угрупування військ окупантів замість Сергія Суровікіна, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Подоляк заявив, що, на його думку, таке призначення означає «реванш класичного генералітету».

"Суровікін був близьким до, скажімо так, ультрарадикального угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус „ми головні“. Суровікін, Пригожин і Кадиров дуже потужно просувалася до верхівки „харчового ланцюжка“. На мою думку, вони хотіли — і Путін це зрозумів — зробити своє оточення навколо Путіна, щоб керувати РФ, розуміючи, що Путін втрачає вплив" , — вважає Подоляк.

Він також сказав, що Герасимов був ключовим автором концепції гібридної війни. Окрім Герасимова, російський режим повернув генерала Лапіна, "який програв Лиманську битву", нагадав Подоляк.

"Дворніков, Суровікін, Герасимов — тепер ця трійка даватиме свідчення з точки зору чому вони ухвалювали рішення про ведення геноцидного типу війни… Ми цих трьох людей можемо фіксувати як ключових свідків, які мають розповісти, хто їм особисто давав [наказ] вести війну таким чином" , — додав радник глави ОП.

11 січня міноборони країни-агресора РФ призначило командувачем об'єднаного угрупування військ начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін став його заступником.