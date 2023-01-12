Череватий: У Соледарі росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ

У Соледарі Донецької області продовжуються бойові дії, а окупаційні війська не можуть прорвати оборону ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"У Соледарі тривають бойові дії. Ворог зосередив там основні сили, насамперед бойові підрозділи злочинного угруповання Вагнер та підрозділи інших видів військ РФ" , - сказав він в ефірі телемарафону.

За даними Череватого, за добу окупанти завдали 91 артилерійський удар по місту.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ зосередили свої зусилля на тому, щоб максимально вибити супротивника, та знищили понад 100 росіян за добу на цьому напрямку, додав він.

"Ворог загалом на Бахмутському напрямку намагається робити спроби заволодіти ініціативою, продовжує свої спроби штурмувати, але йому це не вдається, не вдається прорвати оборону і вийти нам у тил ціною героїзму, мужності, злагодженості наших воїнів" , - сказав Череватий.

У перші тижні 2023 року Росія зосередила максимальні зусилля на спробі захопити Соледар, проте українські захисники продовжують обороняти місто. Попри надзвичайний тиск ворожих штурмів та заяви пропаганди РФ, українське командування спростувало чутки про захоплення Соледара.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів, але зазнає великих втрат.