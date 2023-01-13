У Yasno розповіли про ситуацію з обмеженням електроенергії у Києві

У п'ятницю на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були в четвер, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами" , - написав Коваленко.

"Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає" , - додав він.

"На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі. Ось у чому їх сенс.

Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі.

Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит.