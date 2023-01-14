Укренерго: В 11 областях застосовані аварійні відключення

Станом на ранок суботи, 14 січня, через перевищення ліміт в 11 областях були застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що наразі споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Однак дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години.

В "Укренерго" нагадують, що значний дефіцит електроенергії є наслідком масованих ракетних атак росіян по енергетичній інфраструктурі.

Так, зранку росіяни вчергове обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі наслідки усуваються.

"До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення" , – йдеться в повідомленні.

Додається, що кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перелік операторів можна переглянути тут﻿.