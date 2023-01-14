ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу по Києву

Російські військові зранку здійснили чергову атаку по Київу. Влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише ДСНС.

Голосіївський район

Згідно з даними ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламка ракети територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі. Площа вогню становила 20 кв. метрів. Також було пошкоджено віконні блоки в 2-поверховому корпусі, який розташований поруч.

"До ліквідації наслідків залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки" , - пише ДСНС.

Дніпровський район

"У Дніпровському районі внаслідок падіння уламка ракети на відкритій території біля будівлі одного із підприємств району, пошкоджено стіну на площі орієнтовній 25 кв. м, вибито вікна та пошкоджені комунікації" , - додає пресслужба.

До місця пожежі були залучені 9 чоловік особового складу й 2 одиниці техніки.

Зазначається, що інформації щодо жертв або ж постраждалих немає.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.