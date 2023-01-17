Міноборони показало знищення одразу 25 найманців з ПВК Вагнера

У вівторок, 17 січня, Міністерство оборони оприлюднило епічне відео зі знищенням одразу 25 російських найманців з ПВК Вагнера, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, оприлюднене відео було знято в районі Соледара Донецької області.

На ньому видно, як понад 30 окупантів намагаються сховатися в окопі, проте взаємодія української аеророзвідки та артилерії виявилася настільки ефективною, що не залишили їм жодних шансів.

Внаслідок масованого обстрілу більшість вагнерівців було ліквідовано, а їх рештки розкидало по окрузі.

45 окрема артилерійська бригада у співпраці з аеророзвідкою 10 окремої гірсько- штурмової бригади "вгамували" 25 вагнерівців на Соледарському напрямку pic.twitter.com/dXRSNwZuhf — NV (@tweetsNV) January 17, 2023

Бої за Соледар активізувалися наприкінці 2022 року.

Як розповіли у Міноборони, росіяни кинули на цей напрямок майже всі свої основні сили.

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, командування РФ використовує там не тільки вагнерівців, а й підрозділи російської армії.

Окупанти вже неодноразово повідомляли фейкову інформацію про те, що Соледар перебуває під їхнім повним контролем, проте він досі фігурує у зведеннях українського Генштабу як місто, де продовжуються бої.