Лише 9% компаній з країн ЄС та G7 вийшли з Росії – дослідження

Лише 9% компаній з країн ЄС та G7 вийшли з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих швейцарським Університетом Сент-Галлена.

Професори Саймон Евенетт та Нікколо Пізані виявили дуже незначний вихід компаній ЄС і G7 з Росії.

"Їхні висновки заперечують наратив про те, що західні фірми масово залишають ринок. По суті, багато компаній із головними офісами в цих країнах протистояли тиску з боку урядів, засобів масової інформації та неурядових організацій залишити Росію після вторгнення в Україну" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент повномасштабного вторгнення в Росії працювали 2405 дочірніх компаній, що належали 1404 компаніям з ЄС і G7. На кінець листопада 2022 року дослідницька група Евенетта та Пізані виявила, що менше 9% цієї групи компаній відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в Росії.

У дослідженні наголошується, що показники виходу з російського ринку майже не змінилися протягом четвертого кварталу 2022 року.

Підтверджені виходи компаній з ЄС і G7, які мали частки в капіталі в Росії, складають 6,5% загального прибутку до оподаткування всіх компаній ЄС і G7, які ведуть активну комерційну діяльність в Росії, 8,6% матеріальних основних засобів, 8,6% загальних активів, 10,4% % операційного доходу та 15,3 % від загальної кількості працівників.

Це означає, що в середньому компанії, що вийшли, мали нижчу прибутковість і більшу кількість робочої сили, ніж фірми, які залишаються в Росії.

Після початку великої війни було більше підтверджених виходів іноземних компаній зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, ніж тих, що базуються в ЄС і Японії.

Результати показують, що менше 18% американських дочірніх компаній, які працюють в Росії, були повністю виведені з моменту вторгнення в Україну. Натомість з РФ вийшли лише 15% японських компаній та 8,3% компаній з ЄС.

З тих компаній ЄС і G7, що залишилися в Росії, 19,5% належать Німеччині, 12,4% належать Америці та 7% є японськими транснаціональними компаніями.