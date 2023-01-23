У Словаччині визначили дату дострокових виборів

Партії колишньої урядової коаліції Словаччини домовилися призначити дострокові вибори на 30 вересня, повідомляє Європейська правда.

Уряду меншості Хегера у грудні було винесено вотум недовіри у парламенті.

Шлях до нових виборів відкриє поправку до конституції, яка обговорюватиметься словацьким парламентом наступного тижня.

За словами Хегера, коаліція набрала необхідну кількість голосів для цієї зміни конституції, яка також включатиме великий захист існуючої пропорційної виборчої системи з одним виборчим округом

Хегер заявив, що пропозиція про зміну конституції також враховує той факт, що для будь-якої зміни існуючої виборчої системи потрібна згода не менше 90 депутатів, тобто до трьох п'ятих більшості парламенту.

В даний час правила виборів у країні встановлені звичайним законом, який може бути змінений простою більшістю голосів парламенту, що складається зі 150 депутатів.