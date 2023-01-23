Які виплати можуть отримати військові під час звільнення зі служби

Військовослужбовці мають право на певні виплати навіть за звільнення зі служби. Про це свідчить Закон про «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», повідомляє Судово-юридична газета.

Які виплати може отримати військовий:

грошового забезпечення;

грошової компенсації вартості за неотримане майно;

одноразової грошової допомоги мобілізованим;

грошової компенсації за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

одноразової грошової допомоги;

грошової допомоги для оздоровлення;

матеріальної допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

Підставами для звільнення військовослужбовця навіть під час війни можуть бути:

граничний вік (сержанти, старшини, від лейтенанта до полковника – 60 років, генерали – до 65 років);

незадовільний стан здоров'я (на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за винятком військового обліку);

позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання (у зв'язку із набранням законної сили обвинувальним вироком суду);

сімейні обставини та інші поважні причини.

Військовослужбовці отримують компенсацію, яка за розміром відповідає посаді з дня отримання повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно.

Військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів виплачується місячне грошове забезпечення, крім курсантської посадової надбавки.

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби після закінчення терміну контракту, гроші виплачуються до дня виключення наказом зі списків особового складу включно.