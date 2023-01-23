Росія висилає посла Естонії і відкликає свого посла у Таллінні

Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, оприлюдненій опівдні 23 січня.

Москва заявила, що Естонія "цілеспрямовано зруйнувала увесь комплекс відносин з Росією", а нещодавно різко скоротила склад російського посольства.

"Як захід у відповідь, російська сторона ухвалила рішення про зниження рівня дипломатичного представництва в обох країнах до тимчасового повіреного у справах. 23 січня до МЗС Росії викликали посла Естонії Маргуса Лайдре. Йому висловили рішучий протест у зв’язку з діями естонської влади. Послу Естонії потрібно залишити РФ 7 лютого 2023 року" , - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, в середині січня Естонія вирішила скоротити кількість працівників російського посольства в Таллінні. З 1 лютого в країні зможуть працювати тільки вісім дипломатів (замість 21) і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу (замість 23).

Колишній посол Естонії та ексміністерка закордонних справ, нині депутатка Європейського парламенту Марина Кальюранд закликала з ініціативи Естонії відкликати свого посла у Москві та вислати російського, тому що це було би правильним політичним сигналом.