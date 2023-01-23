Вбивство агента Кірєєва: Буданов зустрівся з головою СБУ Малюком

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та в.о. голови СБУ Василь Малюк у понеділок, 23 січня, провели спільну робочу нараду, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба СБУ, результати наради будуть «найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств». У спецслужбі заявили, що СБУ і ГУР МО постійно «тісно співпрацюють», разом знищують ворога, розробляють і втілюють нові спецоперації.

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі — на окупантів чекають нові чергові сюрпризи" , — заявив Малюк.

У пресслужбі ГУР у Telegram заявили, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками розвідки та СБУ — це ворожі наративи.

"ГУР МО України і СБУ мають спільне бачення заходів щодо оборони країни. Керівники двох відомств координують свої дії і разом планують та проводять складні операції зі знешкодження ворога" , — додали в ГУР.

Раніше Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що на початку повномасштабної війни СБУ застрелила співробітника розвідки Дениса Кірєєва. Він сказав, що під час їхньої останньої розмови після вбивства Кірєєва тодішній голова СБУ Іван Баканов «не зміг нічого толком пояснити».

Влітку президент Володимир Зеленський звільнив Баканова з посади голови СБУ, посилаючись на ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ (невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, яке спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків).

На запитання, чи пов’язано це зі смертю Кірєєва, голова ГУР відповів, що не знає, що саме мав на увазі Зеленський, і коментувати його висловлювання не може.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк перед цим пояснив загибель Дениса Кірєєва відсутністю координації між силовими структурами на початку повномасштабної війни.

"Він мав стосунок до Головного управління розвідки, а його вбивство було пов’язане з тим, що [в перші дні повномасштабної війни] не було єдиної координації між силовими структурами. Були певні претензії до нього з одного боку, а з іншого боку не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі…" , — заявив він.

Денис Кірєєв: що відомо про вбивство агента

Американське видання The Wall Street Journal 18 січня опублікувало велике розслідування про Кірєєва, в якому сказано, що той працював у сфері фінансів, співпрацював із ГУР Міноборони України і забезпечив відомство Кирила Буданова цінними розвідданими про російське вторгнення. За словами Буданова, якби не Кірєєв, російські окупанти, швидше за все, захопили би Київ.

Навесні 2021 року Буданов попросив Кірєєва використати його контакти у сферах фінансів і безпеки, щоб спробувати потрапити в російську військову розвідку, і той погодився. Керівник ГУР також сказав, що Кірєєв першим в Україні забив на сполох, коли восени американські військові та розвідка почали попереджати Україну про загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Як пише WSJ, 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив Буданова, що російський диктатор Путін віддав наказ про вторгнення вранці 24 лютого, а також передав інформацію про ключову точку російської атаки, завдяки якій Україна перекинула додаткові сили в гостомельський аеропорт.

5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кірєєва застрелили в центрі Києва — за кілька днів після того, як він був присутній на першому раунді українсько-російських переговорів у Білорусі як консультант української делегації.

Тоді Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва. Проте пізніше в ГУР Міноборони заявили, що Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань. Його ім'я згадали разом зі ще двома загиблими розвідниками.

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній вчинок наблизив нас до перемоги" , — заявили в ГУР.

Кірєєва поховали на Байковому кладовищі поруч із першим міністром закордонних справ України, а президент посмертно його нагородив.