Повітряні сили знищили 6 повітряних цілей РФ, серед них літаки і вертоліт

У понеділок на сході України зенітники Повітряних сил приземлили 6 повітряних цілей ворога, зокрема два літаки і вертоліт, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування Повітряних сил.

23 січня на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".