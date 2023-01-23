До санкцій проти Росії приєдналися ще вісім країн Європи

У понеділок, 23 січня, ще вісім країн приєдналися до санкцій проти РФ та стелі цін на російську нафту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Ради ЄС.

"Рада продовжує дію існуючих обмежувальних заходів до 15 березня 2023 р. та вносить поправки до списку осіб та організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи" , - йдеться у повідомленні.

До цього рішення приєднались країни-кандидати, а саме Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина. Також до обмежень проти РФ доєднались країни Європейської асоціації вільної торгівлі: Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Нагадаємо, що Європейський союз 16 грудня офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Країни "Великої сімки" та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з РФ домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.