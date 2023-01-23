США й Британія спільно з ЄС запровадили санкції проти іранських силовиків

Сполучені Штати й Велика Британія в понеділок спільно з країнами Європейського Союзу оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Ірану у зв’язку з порушенням там прав людини під час тривалих антиурядових протестів, повідомляє Європейська правда.

Британські санкції стосуються заступника генерального прокурора Ірану Ахмада Фазеляна, а також командувача сухопутних військ, заступника командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та сил "Басідж", що входять до їхнього складу.

Загалом Британія запровадила 50 санкцій у відповідь на порушення прав людини іранським режимом. Вони передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до Британії для осіб, проти яких запроваджено санкції.

Своєю чергою США наклали санкції на так званий Кооперативний фонд КВІР, за рахунок якого організація впливає на різні сектори іранської економіки, п'ятьох членів його правління, заступника міністра розвідки й безпеки Ірану Насера Рашеді і чотирьох високопоставлених командирів КВІР.

Як заявило американське міністерство фінансів, заходи спрямовані проти "ключового економічного стовпа КВІР, який фінансує більшу частину жорстоких репресій режиму, а також проти високопоставлених чиновників служби безпеки, які координують репресії Тегерана на національному і провінційному рівнях".

Корпус вартових Ісламської революції, створений невдовзі після подій 1979 року для захисту шиїтського клерикального режиму, налічує орієнтовно 125 тисяч військовослужбовців у складі сухопутних, військово-морських і військово-повітряних підрозділів.

Як повідомлялось, ЄС у понеділок запровадив санкції проти десятків іранських чиновників, включаючи міністра, регіональних губернаторів і депутатів, підозрюваних у придушенні протестів, але не наважився додати Корпус вартових Ісламської революції до свого чорного списку терористичних угруповань.

ЄС вже запровадив три раунди санкцій проти іранських чиновників і організацій - в тому числі міністрів, військових і іранської поліції моралі - за порушення прав людини у зв'язку з протестами, що спалахнули в Ірані в середині вересня у зв'язку зі смертю Махси Аміні.

22-річна жінка померла після того, як її заарештувала поліція моралі за нібито порушення суворого дрес-коду. Щонайменше чотири людини були страчені з моменту початку демонстрацій після швидких та закритих судових процесів. Щонайменше 519 людей було вбито і понад 19 200 заарештовано під час протестів. Цей рух став одним з найбільших викликів шиїтській теократії Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Минулого тижня Іран попередив Європейський Союз, що він "вистрілить собі в ногу", якщо визнає Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.