Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 690 солдатів, 4 вертольоти та 2 літаки
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу українські захисники знищили близько 690 російських військових, а також 4 ворожі вертольоти, 2 літаки, 3 безпілотники і 2 танки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3152 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 6 284 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 148 (+2) од.,
- РСЗВ – 448 (+1) од.,
- засобів ППО – 220 (+0) од.,
- літаків – 289 (+2) од.,
- вертольотів – 281 (+4) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3) од.,
- крилатих ракет - 749 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 944 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 194 (+1) од.
Дані уточнюються.