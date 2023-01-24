Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 690 солдатів, 4 вертольоти та 2 літаки

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу українські захисники знищили близько 690 російських військових, а також 4 ворожі вертольоти, 2 літаки, 3 безпілотники і 2 танки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3152 (+2) од.

бойових броньованих машин – 6 284 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 148 (+2) од.,

РСЗВ – 448 (+1) од.,

засобів ППО – 220 (+0) од.,

літаків – 289 (+2) од.,

вертольотів – 281 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3) од.,

крилатих ракет - 749 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 944 (+8) од.,

спеціальної техніки – 194 (+1) од.

Дані уточнюються.