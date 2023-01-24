Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 690 солдатів, 4 вертольоти та 2 літаки

Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 690 солдатів, 4 вертольоти та 2 літаки
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу українські захисники знищили близько 690 російських військових, а також 4 ворожі вертольоти, 2 літаки, 3 безпілотники і 2 танки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3152 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 6 284 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 2 148 (+2) од.,
  • РСЗВ – 448 (+1) од.,
  • засобів ППО – 220 (+0) од.,
  • літаків – 289 (+2) од.,
  • вертольотів – 281 (+4) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3) од.,
  • крилатих ракет - 749 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 944 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 194 (+1) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics