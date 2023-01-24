CNN: Як воює ПВК "Вагнер" в Україні

Журналісти CNN отримали дані ГУР щодо тактики ведення бойових дій ПВК "Вагнер" в Україні, згідно з якими підтверджується їхня ефективність навколо Бахмута та вказується на складність протистояння російським бойовикам, повідомляє Українська правда.

"В українській доповіді від грудня 2022 року, робиться висновок, що "Вагнер" становить унікальну загрозу на близькій відстані, навіть якщо зазнає надзвичайних втрат.

"Смерть тисяч вагнерівських солдатів не має значення для російського суспільства" , - стверджується у звіті, при цьому зазначається, що бійці "Вагнера" стали одноразовою піхотою російського наступу на сході України.

"Штурмові групи не відступають без команди... Несанкціонований відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці" , - зазначається у документі ГУР.

Перехоплення телефонних розмов також свідчать про нещадне ставлення на полі бою. В одному з них чути, як солдат розповідає про іншого, який намагався здатися українцям.

"Вагнерівці зловили його і відрізали йому довбані яйця" , - каже солдат.

Зазначається, що поранених вагнерівців часто залишають на полі бою на кілька годин.

"Штурмова піхота не має права самостійно виносити поранених з поля бою, оскільки їхнє головне завдання - продовжувати штурм до досягнення мети. У разі невдачі штурму відступати також дозволяється лише вночі" , - вказують розвідники.

Незважаючи на жорстоку байдужість до втрат, продемонстровану самим Пригожиним, в українському аналізі йдеться про те, що тактика "Вагнера" "є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ, які складають більшість російських сухопутних військ".

Висловлюється припущення, що російська армія, можливо, навіть адаптує свою тактику, щоб стати більш схожою на "Вагнера".

"Замість класичних батальйонних тактичних груп російських збройних сил пропонуються штурмові підрозділи" , - вказують у ГУР.

Це було б значною зміною традиційної опори росіян на великі механізовані підрозділи.

В українському звіті йдеться про те, що "Вагнер" розгортає свої сили мобільними групами чисельністю близько десятка або менше осіб, використовуючи реактивні протитанкові гранатомети (РПГ) і розвіддані безпілотників, які в доповіді названі "ключовим елементом".

Ще одним інструментом, який мають солдати "Вагнера", згідно з документом, є використання засобів зв'язку виробництва компанії Motorola. Хоча сама компанія повідомила CNN, що призупинила всі продажі в Росію і закрила там свою діяльність.

Засуджені - десятки тисяч яких були завербовані "Вагнером" - часто становлять першу хвилю в атаці і несуть найбільші втрати - до 80%, за даними українських чиновників.

За ними йдуть більш досвідчені бійці з тепловізорами та приладами нічного бачення.

Якщо силам "Вагнера" вдається зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволяє їм вирити окопи і закріпити свої здобутки, але ці окопи дуже вразливі для атак на відкритій місцевості. Однак, згідно з українськими перехопленнями - координація між вагнерівцями і російськими військовими часто відсутня.

Також повідомляється, що допоки російське міністерство оборони не досягне бажаного результату у війні, Пригожин буде наступати йому на п'яти і вимагати більше ресурсів для "Вагнера".

Угруповання також, схоже, здатне отримати зброю іншими способами. Минулого тижня офіційні особи США заявили, що "Вагнер" отримував зброю з Північної Кореї.

"Минулого місяця Північна Корея доставила в Росію піхотні ракети і реактивні снаряди для використання Вагнером" , - заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

При цьому Пригожину не бракує амбіцій. Минулого тижня, стоячи в Соледарі, він заявив, що "Вагнер", ймовірно, є "найдосвідченішою армією в світі на сьогоднішній день".