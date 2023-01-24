ЗСУ: Росія збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі

За даними ЗСУ, станом на ранок 24 січня Росія збільшила кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі, повернувши на чергування підводний човен.

"Морська погода нам допомагає. Море штормить - це сезонно, зрозуміло, але все ж таки ворог намагається маневрувати корабельним угрупованням. Незважаючи на те, що загальну кількість вони зберігають - 11 одиниць зараз є в Чорному морі, проте кількість ракетоносіїв на сьогоднішній ранок збільшилася .

Росіяни повернули підводний човен на чергування. Є зараз 3 надводні та один підводний ракетоносій. Загальний залп оцінюється у 28 ракет" , - повідомила прес-секретар прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк.

Гуменюк нагадала, що пуски з підводних човнів важко знайти для протиповітряної оборони на стартовій позиції.

Вона закликала українців уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття.