Зеленський: В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

Сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!" , - сказано у повідомленні голови української держави.

Нііністьо вже встиг зустрітися із Зеленським у Києві та провести переговори.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро.

Також ми писали, що уряд Фінляндії заморозив російські активи на суму 187 млн. євро.