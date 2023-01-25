NASA створює ядерний ракетний двигун

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів Пентагон і NASA працюють над створенням ядерного ракетного двигуна, перші випробування можуть відбутися вже в 2027 році, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"DARPA та NASA мають довгу історію плідної співпраці у просуванні технологій від ракети "Сатурн V", яка вперше доставила людей на Місяць, до роботизованого обслуговування та дозаправки супутників" , - сказала директор DARPA доктор Стефані Томпкінс.

Дослідження NASA у галузі ядерних теплових ракетних двигунів почалися 1959 року. Програма 1960-х років під назвою "Ядерний двигун для ракетних транспортних засобів" навіть прагнула продемонструвати технологію в космосі, але плани не були реалізовані через обмеження фінансування.

Як випливає з назви, ядерний ракетний двигун конструктивно схожий з реакторами надводних і підводних кораблів, в яких виробляється енергія, що забезпечує тягу, необхідну для руху ракети в космосі.

Новий двигун, за даними NASA, буде в три або більше разів ефективніший, ніж існуючі рідинні ракетні двигуни. На думку інженерів, ядерний двигун може дозволити космічним кораблям подолати середню відстань 225 мільйонів кілометрів між Землею і Марсом набагато швидше, ніж це можливо сьогодні.