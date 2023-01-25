Українка прорвалася до півфіналу парного розряду Australian Open-2023

Непростою перемогою дуету у складі української тенісистки Марти Костюк та румунки Габріели Русе завершився чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, жінки, парний розряд

Сандерс/Мертенс – Костюк/Русе – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

Українсько-румунська пара перемогла у трьох сетах. У дебюті, проте, впевненіше виглядав другий сіяний на турнірі дует Сандерс та Мертенс. Вони з брейком повели 2:0, але Костюк із партнеркою швидко повернулися у гру. У середині партії українка з румункою взяли подачу суперниць і, зрештою, дійшли до тай-брейку.

У скороченому сеті боротьба тривала досі. Але Костюк і Русі все ж таки дотиснули опонентів (8:6). Такий спурт дозволив їм ще й класно стартувати у другій партії. Проте, вигравши два гейми поспіль, українська та румунська тенісистки зненацька "посипалися". Дует австралійки та бельгійки взяв 6 (!) геймів поспіль і зрівняв рахунок по сетах.

Проте третя партія пройшла під контролем Костюк та Русі. На середину сета вони створили невеликий гандикап (3:1), а потім ще й обмінялися брейками з опонентками (5:3). Вже у геймі на своїй подачі українка та румунка впевнено закрили сет, а з ним і матч.

Для молодої українки цей вихід до півфіналу – перший на турнірах "Великого шолома". За путівку у фінал Костюк та Русі воюють з першим сіяним дуетом – чешками Барборою Крейчиковою та Катериною Синяковою. Поєдинок заплановано на 26 січня.