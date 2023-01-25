Генсек НАТО: Хочете миру завтра, підтримайте Україну сьогодні

Скільки ще триватиме війна Росії проти України ніхто не знає. Але ми маємо підтримувати українців, аби мир все ж настав.﻿ Про це, з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Die Welt, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ніхто не знає, коли закінчиться ця війна. Ми знаємо одне: якщо ви хочете миру завтра, ви повинні підтримати Україну сьогодні. Звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї. Наші інтереси безпеки виходять за рамки солідарності з Україною, тому що якщо Путін досягне успіху, інші навчаться з цього" , - заявив Столтенберг.

За його словами, зараз автократи всього світу спостерігають над тим, як НАТО реагує на російське вторгнення в Україну.

"Ми також знаємо, що Росія використовує енергоносії як зброю. І Китай також використовує свою економічну міць для обслуговування власних інтересів. Ми повинні розуміти, що економічні рішення можуть мати наслідки для політики безпеки. Завжди кажуть: війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам. Так, і іноді надто серйозна, щоб залишити це олігархам" , - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Також в ГУР МО вважають, що вирішальним моментом у війні стане ця весна та початок літа, і вже після цього етапу можна буде говорити про терміни закінчення війни.

Тим часом низка світових лідерів обережні в своїх прогнозах щодо завершення війни, але одностайно стверджують, що найближчі місяці будуть вирішальними для України.