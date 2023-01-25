The New York Times: Цвинтар ПВК Вагнера за два місяці збільшився у сім разів

Журналісти встановили, що цвинтар у станиці Бакинський Краснодарського краю РФ, на якому ховають ліквідованих в Україні найманців ПВК Вагнера, зростає надзвичайно швидкими темпами.﻿ Як повідомляє The New York Times, про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, повідомляє Новое время.

Фото: Maxar Technologies

Згідно з ними, всього за два останні місяці площа так званого «скотомогильника» ватажка вагнерівців Євгена Пригожина збільшилася у сім разів.

При цьому на цвинтарі ховають лише тих, кого вдалося повернути до РФ, а величезна кількість тіл так і залишається на полі бою, зокрема під Бахмутом, на штурм якого кремлівський режим шле тисячі найманців.

Крім того, за словами мешканців станиці, багато кого після смерті в Україні було кремовано, тому кількість їхніх втрат може бути ще вищою.

Це підтверджує й відео, на якому Пригожин відвідує каплицю ПВК Вагнера, розташовану за кілька кілометрів від цвинтаря. На них можна побачити понад 800 відділень для поховання кремованих рештків.