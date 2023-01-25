Зеленський подякував Шольцу за рішення передати танки Leopard Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем у середу, 25 січня, після рішення Німеччини передати Україні танки Leopard 2, повідомляє Новое время.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцем почув про ці важливі та своєчасні рішення" , — повідомив президент у Twitter.

Зеленський підкреслив, що щиро вдячний канцлеру та «всім нашим друзям у Німеччині».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав інші країни Європи приєднатися до коаліції і також передати Україні танки.

"Так формується танкова коаліція. Усі, хто сумнівався, що це колись станеться, тепер бачать: для України та партнерів немає нічого неможливого. Закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якнайбільше" , — пише він у Twitter.

Раніше цього дня Німеччина схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їх реекспорт із країн-партнерів. Техніка, за словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, може бути відправлена в Україну приблизно через три місяці.

ЗМІ повідомляють, що другий батальйон танків Leopard збирають поляки та норвежці, а третій батальйон прибуде зі США приблизно з 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це не повідомлялося.

19 січня Зеленський говорив, що низка країн (Польща, Фінляндія, Іспанія, Португалія та інші) готові поставити Україні Leopard 2 і чекають лише дозволу Німеччини, яка має схвалити їхній реекспорт.