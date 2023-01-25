У ПриватБанку розповіли, на що зросли витрати українців за останній рік

За 2022 рік через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили покупок на 550 млрд грн, що на 11% більше, ніж за підсумками 2021 року (467 млрд грн), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, найбільше у 2022 українці витрачали з карток на покупку продуктів харчування - за підсумками року обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 20% - із 221 до 265 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат українців становить 48%.

За рік на 56% більше українці стали витрачати на заправках - обсяги безготівкових видатків на пальне збільшилися до 23 млрд грн. Оплати покупок в мережах будівельних і господарських товарів зросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках купляли більше на 27% - на 37 млрд грн.

Витрати на купівлю електроніки та побутової техніки протягом року зросли на 16% до 35 млрд грн, на інші промислові товари в 2022 українці витратили на 5% більше на суму 112 млрд грн. При цьому, за 2022 майже не змінилися обсяги витрат українців на ресторани та кафе - 33 млрд грн.

На початок 2023 року в мережі банку кількість активних торгових терміналів ПриватБанку, які приймають оплату картками, складає майже 250 тисяч

Зазначимо, споживчі ціни в Україні за 2022 рік зросли на 26,6%. Інфляція досягла максимуму з 2015 року.

Водночас бензин подорожчав на 70%, дизельне пальне на - 85%.