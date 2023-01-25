Резніков провів розмову з головою Пентагону та анонсував гарні новини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень були постачання танків для українських військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив Резніков у Twitter.

"Обговорювали результати "Рамштайн 8", подальше посилення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Більше хороших новин буде оголошено найближчим часом. Ми маємо повну довіру і потужну підтримку США. Разом до перемоги" , - написав міністр за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що влада США планує передати Україні 31 танк Abrams в рамках військової допомоги.

Також ми писали, що, за даними CNN, президент США Джо Байден сьогодні, 25 січня, о 19:00 за київським часом виступить із заявою щодо військової допомоги Україні.