ЗМІ: Адміністрація США запросила в Ізраїлю ППО Hawk для України

Адміністрація президента США Джо Байдена запросила в Ізраїлю ППО Hawk, щоб передати їх Україні, повідомляє Axios із посиланням ізраїльських та американських чиновників, повідомляє Новое время.

У матеріалі йдеться про те, що десять років тому ізраїльські військові зняли Hawk з озброєння. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що близько десяти батарей Hawk залишаються на зберіганні в Ізраїлі.

Високопоставлені ізраїльські та американські чиновники заявили, що два тижні тому Пентагон зв'язався з міністерством оборони Ізраїлю та запросив системи Hawk для передачі Україні.

Офіційний представник США сказав, що аналогічні запити були надіслані до кількох інших країн, в яких система перебувала в експлуатації або зберігалася.

Інше джерело видання заявило, що Дрор Шалом, голова відділу політики в Міністерстві оборони Ізраїлю, сказав своїм американським колегам, що політика Ізраїлю в цьому питанні не змінилася.

За словами ізраїльського чиновника, Шалом сказав своєму колегі з Пентагону, що ізраїльські системи Hawk "застарілі" і не можуть функціонувати через те, що вони тривалий час перебували на зберіганні без обслуговування.

Але ізраїльські офіційні особи кажуть, що відповідь Шалома на запит Пентагону була неточною. Вони підкреслили, що хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, проте вони можуть бути відремонтовані та використані.

Міністерство оборони Ізраїлю підтвердило Axios у заяві, що «позиція ізраїльського істеблішменту безпеки [надання військової допомоги Україні] не змінилася. Кожен запит розглядається індивідуально».

Раніше Іспанія схвалила передачу Україні пакета військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, а також чотири системи ППО Hawk. 10 листопада Роблес повідомляла, що її країна відправить Україні ще дві системи Hawk.

Також США обіцяли передати ракети для комплексів цього типу, щоб доповнити іспанську допомогу.