Канада готується надіслати Україні танки Leopard
Збройні сили Канади розглядають можливість відправити Україні танки Leopard, проте поки що аналізують, яку точну кількість танків зможуть передати, повідомляє Українська правда.
Інсайдери у військовому відомстві повідомили, що Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, у разі потреби, використовувати свої транспортні літаки С-17 для перевезення танків до Польщі, а звідти їх зможуть доставити в Україну.
Видання пише, що Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Деякі з них призначені для тренувань, інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.
Військові інсайдери розповіли, що Канада сподівається надати Україні щонайменше 10 танків Leopard 2 чи навіть більше.
При цьому прем'єр-міністр Джастін Трюдо в середу не зміг підтвердити передачу танків Україні, однак припустив, що це може статися найближчим часом.
"Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чимось поділитися" , - сказав він журналістам.