Канада готується надіслати Україні танки Leopard

Збройні сили Канади розглядають можливість відправити Україні танки Leopard, проте поки що аналізують, яку точну кількість танків зможуть передати, повідомляє Українська правда.

Інсайдери у військовому відомстві повідомили, що Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, у разі потреби, використовувати свої транспортні літаки С-17 для перевезення танків до Польщі, а звідти їх зможуть доставити в Україну.

Видання пише, що Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Деякі з них призначені для тренувань, інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Військові інсайдери розповіли, що Канада сподівається надати Україні щонайменше 10 танків Leopard 2 чи навіть більше.

При цьому прем'єр-міністр Джастін Трюдо в середу не зміг підтвердити передачу танків Україні, однак припустив, що це може статися найближчим часом.