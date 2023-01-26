В Україні скасували повітряну тривогу: тривала понад 4 години, є влучання і жертви

Станом на 12:15 майже по всій території України скасували повітряну тривогу – небезпека тривала понад 4 години, за цей час росіяни випустили по мирних містах кілька десятків ракет, є влучання у кількох областях і загиблий у Києві, повідомляє Українська правда.

О 12:06 сирени перестали лунати у Вінницькій області, за кілька хвилин тривоги скасували майже по всій Україні.

Наразі сирени ще лунають у Миколаївській та Херсонській областях.

Вранці 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по території України – за попередніми даними, стратегічні бомбардувальники Ту-95 з Мурманської області РФ випустили понад 30 ракет. Близько 20 ракет збили над Київською областю.

Водночас у результаті атаки є руйнування у Києві, Одеській та Вінницькій областях. Також у столиці одна людина загинула та ще 2 отримали поранення.