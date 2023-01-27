ЄС попередив Білорусь про додаткові санкції

Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими та сильними обмежувальними заходами", повідомляє Європейська правда.

"Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити дозволяти використання своєї території як майданчик для атак на Україну, що саме по собі є агресією. Білорусь також має припинити надавати військову підтримку Росії "Ми ще раз наголошуємо, що подальші дії, зокрема, будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні, буде зустрінута новими та сильними обмежувальними заходами" , - йдеться у заяві.

Також Євросоюз заявив про вимогу, щоб Росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".