Костюк у парі з румункою програла півфінал Australian Open-2023

Тенісний дует Марти Костюк та Габріели Русе програв півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року у парному розряді, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, жінки, парний розряд.

Крейчикова/Синякова – Костюк/Русі – 2:0 (6:2, 6:2)

Старт зустрічі проти чеської пари Крейчикової та Синякової не віщував біди. Українка з румункою грали на рівних із суперницями і до середини першої партії рахунок був нічийний. Однак у шостому геймі чешки оформили перший брейк, а взятою подачею Костюк та Русі у восьмому закрили сет.

А ось друга партія стала фіаско із самого початку. З брейком Крейчикова та Синякова повели 3:0, а потім і 5:1. Українсько-румунський дует окреслив конкуренцію, коли вперше взяв подачу чеських тенісисток у сьомому геймі. Але ненадовго – ті одразу ж оформили ще один брейк та завоювали путівку у фінал.

У вирішальному поєдинку Крейчикова та Синякова зустрінуться з представницями Японії – Аоямою та Шибахарою. У півфіналі вони здолали іменитих американок Пегулу та Гауфф. Матч заплановано на 29 січня.