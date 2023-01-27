Українські військовослужбовці знищили черговий російський Су-25

У п’ятницю, 27 січня, на східному напрямку підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Філіпа Орлика повітряного командування Південь був збитий черговий російський штурмовик Су-25, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Інших подробиць військовослужбовці не розкрили.

За 25 січня українські військові знищили два ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, чотири БПЛА типу Орлан-10 та один — типу Суперкам.