Українські військовослужбовці знищили черговий російський Су-25
У п’ятницю, 27 січня, на східному напрямку підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Філіпа Орлика повітряного командування Південь був збитий черговий російський штурмовик Су-25, повідомляє Новое время.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Інших подробиць військовослужбовці не розкрили.
За 25 січня українські військові знищили два ворожі літаки Су-25, вертоліт Ка-52, чотири БПЛА типу Орлан-10 та один — типу Суперкам.