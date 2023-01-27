Білий дім: Розгортання Abrams в Україні займе "багато місяців"

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою, повідомляє Європейська правда.

Про це Кірбі сказав в інтерв’ю CNN.

Незважаючи на озвучені тривалі терміни, Кірбі заявив, що адміністрація Байдена "не збирається гаяти часу", забезпечуючи підготовку і зміцнюючи ланцюги постачання, щоб гарантувати, що українські війська будуть найкраще оснащені для їх використання, коли вони врешті-решт прибудуть в Україну.

Кірбі відмовився відповісти, чи вірить він, що танки прибудуть в Україну до кінця 2023 року.

"Я не хочу бути занадто конкретним, тому що ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців" , - сказав Кірбі.

Тим часом, за його словами, партія танків Leopard, наданих Німеччиною, прибуде в Україну "в найближчому майбутньому".

Кірбі також не сказав, чи розглядає президент США Джо Байден можливість поїздки в регіон, щоб відзначити річницю російського вторгнення, про що раніше повідомляли ЗМІ.

За його словами, Байден "перебуває в тісному контакті з президентом Зеленським - вони розмовляють досить часто".

"Я думаю, що, ви знаєте, президент, безумовно, в будь-який відповідний час був би готовий здійснити (поїздку) в Україну. Але зараз ми не на тому етапі" , - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

﻿Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.