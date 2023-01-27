Росія виганяє посла Латвії після зниження рівня дипвідносин

Росія вимагає від посла Латвії Маріса Ріекстіньша залишити країну після того, як Рига знизила рівень дипломатичних відносин із країною-агресором на знак солідарності з Естонією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ РФ.

Повідомляється, що сьогодні тимчасову повірену у справах Латвії Дацу Рутку викликали в МЗС Росії через рішення керівництва Латвії щодо зниження рівня російсько-латвійських дипломатичних відносин. Росія висловила їй "рішучий протест".

"Підкреслено, що обґрунтування цього кроку посиланнями на якусь "солідарність" з іншими прибалтійськими країнами не приймається. "Солідарність" між ними лише в іншому - в тотальній русофобії та бажанні стати ініціаторами ворожих кроків щодо Росії, що заохочується США та деякими іншими недружніми до нас країнами" , - заявили у російському МЗС.

При цьому латвійському повіреному заявили, що якщо таке "принципове рішення" прийняте, РФ не вважає за потрібне чекати до зазначеної Ригою дати завершення послами своїх місій (24 лютого). Тому Росія наказала послу Латвії Марісу Ріекстіньшу залишити Росію протягом двох тижнів.

Москва також погрожує, що "провокаційний демарш" Латвії щодо зниження рівня дипвідносин матиме наслідки, і додала, що вся відповідальність за нинішню ситуацію лежить на державному керівництві Латвії.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що знижує рівень дипвідносин з Естонією та скорочує кількість дипломатів. Після цього Естонія оголосила, що висилає посла РФ із країни та очікує аналогічних дій від Москви.

Латвія також оголосила про зниження рівня дивідносин із РФ і зажадала від російського посла залишити країну до 24 лютого.