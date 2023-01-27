Сестра Кім Чен Ина публічно підтримала Росію у війні проти України

Кім Йо Чжон, сестра глави КНДР Кім Чен Іна, заявила, що Північна Корея підтримує країну-терориста Росію у повномасштабній війні проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє агентство AP у п’ятницю, 27 січня.

Заступниця завідувача відділу ЦК Трудової партії КНДР Кім Йо Чжон розкритикувала рішення США передати Україні танки для захисту української території від окупантів і звинуватила Вашингтон у «переході червоної лінії» та «гегемоністській політиці».

Вона повторила російський наратив, заявивши, що США нібито загрожують «стратегічній безпеці Росії» і «доводять ситуацію в регіоні до нинішнього важкого стану».

Сестра Кім Чен Ина також заявила про «неприборканий бойовий дух і могутність» російських окупаційних військ і пообіцяла, що Північна Корея «завжди буде в одному окопі» з країною-агресором РФ.

За даними США, КНДР передає Росії ракети і снаряди для бойовиків ПВК Вагнера, чим прямо порушує резолюцію Радбезу ООН. У Північній Кореї це заперечують.

Президент США Джо Байден 25 січня заявив, що США поставлять Україні 31 танк Abrams, запчастини та обладнання для їх обслуговування.