Посольства України видаватимуть свідоцтва про народження та смерть

Посольства України видаватимуть свідоцтва про народження та смерть
Фото: Facebook

Уряд України прийняв постанову, відповідно до якої громадяни України, перебуваючи за кордоном, зможуть отримати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Міністерства юстиції України.

Закордонні дипломатичні установи України наділяються повноваженнями щодо:

  • проведення державної реєстрації актів цивільного стану;
  • внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;
  • повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;
  • видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У Міністерстві зазначили, що вищевказані послуги українці матимуть можливість отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання або перебування.

Перелік закордонних дипломатичних установ, які здійснюватимуть надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, має визначити Міністерство закордонних справ України.

Ця постанова набере чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Нагадаємо, що українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти. Кабінет міністрів ухвалив відповідний проєкт.

Українці зможуть користуватися електронним водійським посвідченням у Польщі через застосунок mObywatel.

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