Федоров: Окупанти завезли до Запорізької області 800 поліцейських із РФ

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти завезли до Запорізької області 800 російських поліцейських, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Федоров у Телеграм.

"Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю".

"…вкотре лякають жителів черговими "наглядачами за порядком" і в’язницями, намагаючись укоренити покірність".

Федоров уточнив, що заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце, оскільки "бояться партизан".

Нагадаємо:

Російські загарбники готуються до нової масової перевірки на "лояльність" жителів окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.