Лубінець закликав родичів полонених публічно не називати їхніх прізвищ

Родичам військовополонених не варто називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення захисників в Україну, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі 1+1, повідомляє Новое время.

"Я звертаюся до всіх родичів, ми дуже просимо: так, треба казати про те, що РФ тримає наших героїв і героїнь. Але як тільки ви називаєте конкретні прізвища — ви маєте зрозуміти, що це ускладнює нам нашу роботу. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції - не називаючи конкретних прізвищ" , — сказав омбудсмен.

Він додав, що люди також можуть розповідати про умови, за яких захисники потрапили у полон. Однак не можна говорити про кількість українських полонених, бо окупанти можуть це використати на власну користь.

13 січня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про проведення третього раунду переговорів із представницею країни-агресорки РФ Тетяною Москальковою у Туреччині. Ішлося про повернення військовополонених і звільнення цивільних заручників.

Пізніше Москалькова заявила, що не обговорювала з Лубінцем обмін полоненими, оскільки, за її словами, цим займається Міноборони.