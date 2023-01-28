The Telegraph: Британія могла б передати Україні винищувачі, але є умова

Влада Британії могла б схвалити передачу Україні винищувачів. Втім за умови відходу російських військ з окупованих територій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Telegraph.

При цьому видання не уточнює, про виведення російських військ на які саме позиції йдеться.

Так, одне високопоставлене джерело Королівських ВПС наголосило:

"Ніколи не кажи ніколи" у контексті можливості відправки літаків, але зазначило, що нібито "Зараз це не пріоритет".

Також джерела розповіли виданню, такий сценарій може статися, "коли Росія буде вигнана з України, а українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір".

Тобто, йдеться вже про можливість надання літаків для патрулювання повітряного простору України.

Втім, інше високопоставлене джерело в обороні занепокоєно тим, що Військово-Повітряні сили та Військово-Морський флот (ВМС та ВМФ) не роблять істотного внеску в підтримку українських військових.

На думку джерел газети, "українцям потрібна участь усіх видів Збройних сил".

Співрозмовники у ВМС та ВМФ пояснили, що їхнє озброєння складніше у використанні та потребує більше часу на підготовку.

Водночас видання нагадує, що ВМФ Великобританії з літа 2022 навчає українців керувати двома мінними тральщиками класу Sandown.