Гуменюк розповіла про ситуацію на південному фронті

Українські військові продовжують виснажувати окупантів на півдні, тримають їх під вогневим контролем і таким чином готуються до свого контрнаступу, повідомляє Новое время.

Про це заявила представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона розповіла, що ЗСУ на півдні продовжують знищувати склади та місця дислокації загарбників.

"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони (окупанти — ред.) будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості" , — сказала Гуменюк.

За її словами, виснаження потужностей ворога в моральному, логістичному і фізичному планах є частиною підготовки для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові протягом пʼятниці, 27 січня, ліквідували 800 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабної війни РФ втратила 125 510 своїх окупантів.